Известная украинская ведущая Леся Никитюк устроила битву домашних образов вместе с Олей Поляковой
Известную телеведущую Лесю Никитюк и эпатажную певицу Олю Полякову часто сравнивают в социальных сетях и показывают смелые образы, которые любят примерять артистки. В этот раз в социальной сети Инстаграм пользователи решили поделиться коллажем с двумя свежими кадрами артисток.
Так, недавно звезды показали себя в частично домашнем виде, поразив красотой. На первом фото позировала Леся перед тем, как пойти в душ. На втором кадре позировала сама Полякова с ярким макияжем на лице, который ей нанесли перед съемками шоу «Маски». Артистка готовилась к выходу на сцену.
Два похожих образа сравнили в сети, отметив, что более сценичный и запоминающийся образ получился у Оли, однако Леся является более молодой артисткой и ее популярность только «расцветает:
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«2 конечно же💘; конечно же 2😍🔥; Ну ты нашёл что спросить канэшн 2❤️❤️; Никто не спорит – Полякова супер бомба украинского шоу-бизнеса , но она уже взорвалась , а Лесюня ещё в самом россвете сил и красоты 🤗🤗 Извините канечно фанаты Оли "пардон" но здесь есть и фанаты Леси❤».
Также ранее на своей странице в социальной сети Инстаграм артистка решила поделиться двумя кадрами, на которых позировала в очередном провокативном и стильном образе. Никитюк примерила довольно коротенькое платье черного цвета с неприлично глубоким декольте.
Наряд также отлично подчеркнул стройные ножки телеведущей, на которых она сделала меньший акцент, чем на бюсте. Все дело в том, что Леся решила заговорить про пластическую операцию на груди с целью увеличения размеров.
Напомним, "беременная" Леся Никитюк огорошила снимком с довольным Притулой: "Надеюсь, скоро…".
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