Оля Полякова впечатлила запоминающимися образами для шоу «Маска»

Популярная певица будет одним из звездных детективов на новом шоу, которое, по словам его создателей, увидит украинцев невероятными костюмами. В сеть уже успели попасть кадры, на которых Полякова позирует в необычных нарядах на съемочной площадке. Как сообщает Politeka.net, украинцам предложили выбрать самы удачный образ певицы.

Соответствующие фото появились на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Так, на первом снимке Полякова позирует в оригинальном светло-голубом платье с мини-юбкой и в высоких сверкающих сапогах. При этом, вместо традиционного блонда на голове певицы красуются ярко-красные волосы.

Второй образ явно вдохновлялся традиционным нарядом горничных из фильмов. Черно-белое платье с открытыми плечами идеально подошло певице.

На третьем фото Полякова предстала в роскошном бирюзовом платье в обтяжку с одним рукавом и открытым плечом. Пикантной изюминкой наряда стал вырез на боку. Ее образ дополнили голубые линзы, благодаря которым внешность певицы кардинально изменилась.

«Битва образов Оли Поляковой на шоу Маска. Посмотрите на одежду звездного детектива Поляковой - каждое платье, словно произведение искусства. Друзья, а какое вам нравится больше всего?», - говорится в подписи к фото.

Украинцы тут же принялись выбирать.

«Она даже сама на себя не похожа», «Красивые все», «Во всех невероятная, но второе лучшее», «Очень яркая и красивая», «Все образы суперовые собственно как и хозяйка!», «Оля - хороша во всех образах. Матушка природа постаралась. Генетика», - пишут люди.

Напомним, редчайшее фото мужа Оли Поляковой слили в сеть, как он выглядит: "На Луи де Фюнеса похож".

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