Популярная и эффектная фитнес-модель Лекси Кай в кожаных штанах порадовала бунтарским образом

Популярная модель Лекси Кай привыкла показывать стильные спортивные образы и делиться лучшими фото со съемки на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка имеет необычную и привлекательную внешность, поэтому старается всегда сделать на ней акцент.

Так, в этот раз Лекси примерила коричневые кожаные штаны в обтяжку и коротенький топ, а завершили ее стильный «лук» сапоги со шпилькой и острым носком. Поскольку Лекси является низкорослой красоткой, она всегда старается подобрать к своему наряду удобную обувь на высоком каблуке и визуально сделать себя выше.

Поклонники оценили старания звезды, ведь по их словам она выглядела отлично:

«Очень нравится такой образ; Просто красиво😍; Ты так шикарно выглядишь, безупречные радости ❤; Весь ансамбль - огонь 😍; Такая великолепная 😍; Вау те, которые подходят вам, как перчатка – легко сбросить; Такая красивая, детка; Выглядит невероятно; так великолепно 💫💫; Выглядит потрясающе 🔥; Великолепно, неописуемо красиво, это тело и эти изгибы безупречно совершенны».

Лекси с детства склонна к полноте и чтобы избежать стремительного набора веса, ей приходится постоянно заниматься и держать свой режим дня и питания под контролем. Впрочем, большинство ее поклонников отмечают, что спортсменка всегда будет выглядеть хорошо.

Как видно на фото, в белых брюках и мини-кофточке с вырезом на груди, Лекси сумела в очередной раз создать удачный и простой образ. Поклонники остались довольны.

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