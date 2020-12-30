Американская модель Аллесандра Амбросио из Victoria’s Secret похвасталась безупречным телом на отдыхе с подругой
Как рассказывает Politeka, снимками красотка поделилась у себя на странице в Instagram.
«Сестры приливов, мы связаны песком, солью и морем», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографиях Амбросио позирует рядом с подругой, распахнув рубашку и посветив безупречным и рельефным телом. Поклонники буквально «сорвались с цепи», о чем говорит происходящее в комментариях.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
90-летний Чапкис из "Танців з зірками" дал жару на вечеринке, врачи будут поражены: "Человек - сам творец..."
Мощный взрыв прогремел в аэропорту, повсюду лежат тела: первые детали и видео ЧП
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?"
«Безупречные изгибы», «вау, двойное удовольствие», «божественные изгибы», «боже, ну до чего же вы красивые», «зачем вы мне это показали – теперь я хочу к вам», «не могу перестать вами любоваться», - пишут они.
До этого мы писали, что модель и звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике
На фото Аллесандра предстала в женственном розовом бикини, которое едва прикрыло самое интимное. Модель выгнулась так, чтобы ее загорелое тело выглядело лучшим образом. Глаза красотка прикрыла от удовольствия.
Напомним, что Аллесандра Амбросио в мини-бикини померилась "персиком" с роскошными подругами: "Одна лучше другой".
Как сообщала Politeka, Аллесандра Амбросио пошалила в мини-бикини и засмущала знойными позами у бассейна: "Тело сводит с ума".
Также Politeka писала, что Аллесандра Амбросио с подружкой развлеклись в бикини на яхте.