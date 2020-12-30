Американская модель Аллесандра Амбросио из Victoria’s Secret похвасталась безупречным телом на отдыхе с подругой

Как рассказывает Politeka, снимками красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«Сестры приливов, мы связаны песком, солью и морем», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографиях Амбросио позирует рядом с подругой, распахнув рубашку и посветив безупречным и рельефным телом. Поклонники буквально «сорвались с цепи», о чем говорит происходящее в комментариях.

«Безупречные изгибы», «вау, двойное удовольствие», «божественные изгибы», «боже, ну до чего же вы красивые», «зачем вы мне это показали – теперь я хочу к вам», «не могу перестать вами любоваться», - пишут они.

До этого мы писали, что модель и звезда Victoria’s Secret Аллесандра Амбросио порадовала поклонников соблазнительными кадрами в купальнике

На фото Аллесандра предстала в женственном розовом бикини, которое едва прикрыло самое интимное. Модель выгнулась так, чтобы ее загорелое тело выглядело лучшим образом. Глаза красотка прикрыла от удовольствия.

Напомним, что Аллесандра Амбросио в мини-бикини померилась "персиком" с роскошными подругами: "Одна лучше другой".

Как сообщала Politeka, Аллесандра Амбросио пошалила в мини-бикини и засмущала знойными позами у бассейна: "Тело сводит с ума".

Также Politeka писала, что Аллесандра Амбросио с подружкой развлеклись в бикини на яхте.