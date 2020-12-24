Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и подружку

На фото красотка позирует в бикини и прозрачной накидке. Рядом сидит подружка, которая подвязала парео на ягодицах, а купальник выбрала более скромный. Девушки улыбались, хвастаясь своими фигурами на яхте. Кадр получился светлым и даже соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Поделись своей улыбкой со всем миром", - написано под публикацией

Фанаты поставили под фото более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Твоя красивая", "Тогда мне понравилось это фото", "люблю снимок, красивая", "С Рождеством, люблю", "Красивая Эль".

Мы писали, что супермодель Алессандра Амбросио из Victoria’s Secret решила порадовать поклонников, до неприличия оттянув бикини на отдыхе с подругами.

«Все знали, что мы заигрались», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных фотографиях Амбросио позирует рядом с подругами на яхте, до неприличия оттянув при этом бикини.

Мы писали, что известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, поразила формами в бикини.

В этот раз идеальная Алессандра продемонстрировала шикарные изгибы на пляже. Звезда надела голубое бикини.

Крохотные трусики оголили упругие ягодицы, дав ими полюбоваться вдоволь. Стройные ножки притягивали взгляд не меньше.

Напомним, звезда Victoria’s Secret в мини-бикини померилась "персиком" с роскошными подругами

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