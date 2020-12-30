Известная украинская травести-дива Монро поделилась радостным домашним фото со своим любимцем

Как сообщает Politeka.net, шоувумен опубликовала новый пост в преддверии праздника на своей странице в Инстаграм.

Так, знаменитость обратилась к своим поклонникам с новогодним поздравлением.

«Я не могла оставить вас без новогоднего поздравления завтра... Всё завтра! Это будет самое тормознутое видео. С наступающим. Мы уже НаПросЯчились и хотим в сугроб. А шо у вас?», - написала Монро.

На фото артистка позирует в домашней одежде и с возбужденным выражением на лице. В руках Монро держит своего пушистого любимца – кота. Судя по выражению его морды, он предпочел бы, чтобы хозяйка его отпустила.

Для придания снимку праздничной атмосферы звезда добавила эффект в виде белоснежных снежинок.

Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее пост.

«А я верю, что когда-нибудь Вас встречу и мы пообщаемся лично», «Выжили и слава Богу», «Все в подготовке, под просмотр "один дома", Монритта, с наступающим!», «Монритта! Всяческих удач и побед! Любопытства и энергии! Сугробов по желанию и по волшебству!», «Монритта, красотка! С Наступающим», «Какой котик прелесть», «У нас в Крыму +15, летний Новый год!!! Очень хочется снега.С наступающим!!!! Всех благ!», - пишут люди.

Напомним, травести-дива Монро ошарашила смелым фото у шеста в дерзком наряде: «Круче только Мадонна».

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