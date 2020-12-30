Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач в яркой вышиванке показал, что готов к Новому году

Популярный украинский юморист опубликовал новое фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Ткач решил в свойственной ему забавной манере показать, что он уже готов встречать 2021-й год.

На новом фото артист позирует где-то на съемочной площадке, судя по закрепленному на одежде микрофону. Ткач одет в ярко-желтую кофту с принтом, стилизованным под традиционную украинскую вышивку.

Юморист не мог оставить фото серьезным, поэтому забавно помахал рукой на камеру и сделал свое любимое выражение лица с задранной бровью и вытаращенным глазом.

«К Новому году готов! А вы?», - написал артист.

Его поклонники тут же принялись отвечать на этот пост.

«Тоже готовы наедаться всякой всячины и уснуть прям за столом», «С наступающим Новым годом, Юра!! Здоровья, любви, благополучия Вам и Вашей семье», «Новый всегда лучше, удачи очень красивая вышивка и вам идет. Да, к празднику готова», «Супермен», «Такой себе новогодний одуванчик. С Новым Годом Вас, Юра!!! Без было бы не так ярко!», «Конхфетка», «Бамблби на минималках», «У, какой. Мачо. С наступающим Новым Годом тебя. Всего тебе самого наилучшего», - пишут люди.

Напомним, Ткач из "Квартал 95" поднял на смех дочь, которая хочет быть красивой: "Папа-юморист - горе в семье".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" получил тяжелую "травму" на голове, появилось фото: "За что так избили?".

Также Politeka писала, что капризный Ткач из «Квартал 95» в гостях у жены Кошевого захотел, чтобы у него "торчало".