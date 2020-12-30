Известный украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал, как они с женой готовятся встречать Новый год
Как сообщает Politeka.net, артист поделился кадрами последних приготовлений перед праздником.
Яма написал, что их семья уже закончила все предварительные приготовления и теперь им осталось лишь загадать желания в саму новогоднюю ночь.
«Письмо Деду Морозу написано, подарки придуманы, планы на январь утверждены, завтра будем загадывать желания...», - рассказал танцор.
Он также поделился фотографиями, буквально пропитанными атмосферой праздника. На них хореограф позирует со своей женой Лилией на фоне елки, украшенной в серебристо-голубых тонах.
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Наряды пары сочетаются с украшениями по цвету. Так, сам Яма позирует в голубой рубашке и стильном коричневом жилете, а его жена – женственном черно-белом платье на тонких бретельках. Супруги счастливо улыбаются в компании друг друга.
Поклонники танцора не смогли пройти мимо такого трогательного поста.
«Хорошего нового года!!! Пусть все мечты исполняются!», «Желаю, чтоб НЕ материальные желания сбылись, а материальных желаю добиться самостоятельно», «Очень красивая пара!», «Ну вы просто красавцы», «Невероятные! С наступающим! Желаю всего наилучшего! Вы лучшие», - пишут люди.
Напомним, переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни: "Она сначала пыталась...".
Как сообщала Politeka, Влад Яма из «Танців з зірками» наделал шуму кадрами с пушистым другом: «А вы не родственники?».
Также Politeka писала, что жена-красотка Влада Ямы раскрыла пикантные подробности их знакомства.