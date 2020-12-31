Телеведущая и певица Регина Тодоренко заставила публику переживать

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм кадры с больницы.

Беда случилась с ведущей «Орла и решки» на отдыхе.

«Что-то пошло не так. Я покаталась на серфе. Ура. Зато мне было классно», - говорит Тодоренко в Сторис, лежа на больничной койке.

Рядом с ней и муж – Влад Топалов. Видно, что он очень расстроен.

«Последний раз ты каталась на серфе», - резко говорит он.

При этом Тодоренко просит чтобы муж не запрещал ей кататься.

Вместе с тем телеведущая призналась, что сейчас чувствует себя плохо. Похоже стать на серф снова выйдет не так скоро, как хотелось бы.

«Очень болит нога. Очень плохо мне, но все будет хорошо обязательно. Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом», - рассказала теледива.

В Сети поддерживают телеведущую и желают ей скорейшего выздоровления.

Ранее во время отдыха в Индонезии пострадал маленький сын Регины Тодоренко.

Майкл угодил в больницу из-за того, что ударился головой о бортик бассейна, удирая от нее.

Напомним, Регину Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.