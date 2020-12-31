Певица Алла Пугачева до сих пор ошеломляет публику, несмотря на свой почтенный возраст
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней артистки в Инстаграм появилось свежее фото, на котором Примадонна предстала вместе с подругами.
Примадонна с традиционной пышной прической, практически без косметики, позировала в розовом платье выше колен и бежевых туфельках на небольшой шпильке - Алла Борисовна никогда не стеснялась показывать свои ножки, сохранив их стройными. Артистка дерзко поставила руку на пояс и одарила зрителей искренней улыбкой.
"Мне кажется, жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. ❤️🙏🏼", - говорится в подписи.
Пользователи кинулись комментировать увиденное:
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"
«Холостячка» Мишина показала "беременный" живот, пара готовится к свадьбе: "Ксю, ты будешь..."
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
"О....Боже...."
"Красотки. С новым годом поздравляю. Дружите, любите, уважайте себя и других. Правда жизнь очень коротка.👍🔥❤️"
"Просто красивые женщины👍😍"
"Красавишны 😎👍"
"Девчата, вы молодцы!!! С Новым Годом!"
"С наступающим!!! Так держать. 👏"
"Свой шарм !!!!!!🔥🔥"
"Какие девчули, красотки!"
"Шайка красавиц, живите долго и счастливо😘❤️👍"
"Ну правильно второго шанса не будет, пока есть время что-то исправить, то надо это сделать❤️"
Ранее мы сообщали, в Сети показали, как выглядит Пугачева с близкого ракурса. Селфи певицы опубликовали на одной из ее фан-страничек.
Примадонна без косметики с растрепанными волосами удивленно смотрела в камеру. При этом на ее лице была легкая улыбка.
«Дай вам бог прожить долго-долго на радость своим детям, внукам. Будьте здоровы и счастливы», «Счастьем светится эта женщина», «Как всегда на высоте», «Ой, какая натуральненькая, свеженькая, как из баньки! С легким паром!», - отреагировали пользователи.
Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Аллы Пугачевой и довела брата.
Как сообщала Politeka, гордый Максим Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Аллы Пугачевой: "Аллочка молодая"
Также Politeka писала, что дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина вынесла "Модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.