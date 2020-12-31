Певица Алла Пугачева до сих пор ошеломляет публику, несмотря на свой почтенный возраст

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 71-летней артистки в Инстаграм появилось свежее фото, на котором Примадонна предстала вместе с подругами.

Примадонна с традиционной пышной прической, практически без косметики, позировала в розовом платье выше колен и бежевых туфельках на небольшой шпильке - Алла Борисовна никогда не стеснялась показывать свои ножки, сохранив их стройными. Артистка дерзко поставила руку на пояс и одарила зрителей искренней улыбкой.

"Мне кажется, жизнь слишком коротка, и не стоит тратить ее на то, чтобы лелеять в душе вражду или запоминать обиды. ❤️🙏🏼", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"О....Боже...."

"Красотки. С новым годом поздравляю. Дружите, любите, уважайте себя и других. Правда жизнь очень коротка.👍🔥❤️"

"Просто красивые женщины👍😍"

"Красавишны 😎👍"

"Девчата, вы молодцы!!! С Новым Годом!"

"С наступающим!!! Так держать. 👏"

"Свой шарм !!!!!!🔥🔥"

"Какие девчули, красотки!"

"Шайка красавиц, живите долго и счастливо😘❤️👍"

"Ну правильно второго шанса не будет, пока есть время что-то исправить, то надо это сделать❤️"

Ранее мы сообщали, в Сети показали, как выглядит Пугачева с близкого ракурса. Селфи певицы опубликовали на одной из ее фан-страничек.

Примадонна без косметики с растрепанными волосами удивленно смотрела в камеру. При этом на ее лице была легкая улыбка.

«Дай вам бог прожить долго-долго на радость своим детям, внукам. Будьте здоровы и счастливы», «Счастьем светится эта женщина», «Как всегда на высоте», «Ой, какая натуральненькая, свеженькая, как из баньки! С легким паром!», - отреагировали пользователи.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Аллы Пугачевой и довела брата.

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