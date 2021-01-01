Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала об интересном задании

На фото Ана позирует в штанах и топе. Красотка сидела и взялась руками за талию, хвастаясь упругим прессом. Пышный бюст так и выпирал из узенького топа, но красотку это совсем не смущало. Волосы девушка оставила распущенными, а смотрела прямо в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Кто готов к нашему ежегодному новогоднему челленджу?", - подписала звезда фотографию.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Я так рада", "Не могу дождаться вызова !!!", "Когда мы увидим эту новую каплю? Не могу ждать", "Увидимся завтра утром", "мега бомба", "Будет ли в ближайшее время пополнение запасов других спортивных бюстгальтеров?", "Вдохновение усилилось !!", "Вот это мечта. Так вкусно", "В чем проблема, нужно ли платить?", "Ночи будут темными, а дни - светлыми, желая, чтобы ваша жизнь всегда была яркой - С Новым 2021 годом заранее".

Мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери решила повеселиться перед камерой и расстегнула шорты.

На представленном кадре девушка с влажными волосами соблазнительно наклонилась вперед и показала достоинства в коротком топе. Однако, главной изюминкой снимка стала выходка Аны – она расстегнула шорты, частично сняв их и показав таким образом кружевное белье.

Напомним, Ана Чери показала миру "тигрицу" в купальнике с вырезом на бюсте

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