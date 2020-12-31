Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес ошеломила невероятно эффектным появлением в метро

Как передает Рoliteka.net, впечатляющие фото знаменитость показала на своей странице в Инстаграм.

Для съемки, которая проводилась в опустевшем метро, звезда нарядилась в пышное платье из фатина нежного синего оттенка.

Сверху артистка накинула жакет с золотой вышивкой и острыми плечами, а в качестве обуви выбрала ботфорты на шпильке.

Из украшений она предпочла сережки-кольца и массивное многоуровневое ожерелье.

Дженнифер Лопес уложила волосы легкими волнами и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

На одном из фото Лопес сидит в пустом вагоне метро, подняв ногу.

На другом – оно стоит прислонившись к поручню и соблазнительно приоткрыв рот.

В таком образе Лопес выглядит просто невероятно, что с радостью отметили ее фолловеры и не поскупились на комплименты.

"Королева", "О Боже мой", "Самая красивая женщина в мире", "Кролева красоты", "Обворожительная", "Настоящая богиня", "Я в восторге", - пишут в комментариях.

Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно.