Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес ошеломила невероятно эффектным появлением в метро
Как передает Рoliteka.net, впечатляющие фото знаменитость показала на своей странице в Инстаграм.
Для съемки, которая проводилась в опустевшем метро, звезда нарядилась в пышное платье из фатина нежного синего оттенка.
Сверху артистка накинула жакет с золотой вышивкой и острыми плечами, а в качестве обуви выбрала ботфорты на шпильке.
Из украшений она предпочла сережки-кольца и массивное многоуровневое ожерелье.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Ефросинина наконец раскрыла правду о своей смертельно опасной болезни: "Я уже почти..."
Одесситка в откровенной одежде устроила грязные танцы возле елки на Думской, видео: "Я хочу..."
Трагедия в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП
"Покойся с миром, родненький": украинец лишился жизни, но подарил его четырем другим
Дженнифер Лопес уложила волосы легкими волнами и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.
На одном из фото Лопес сидит в пустом вагоне метро, подняв ногу.
На другом – оно стоит прислонившись к поручню и соблазнительно приоткрыв рот.
В таком образе Лопес выглядит просто невероятно, что с радостью отметили ее фолловеры и не поскупились на комплименты.
"Королева", "О Боже мой", "Самая красивая женщина в мире", "Кролева красоты", "Обворожительная", "Настоящая богиня", "Я в восторге", - пишут в комментариях.
Напомним, неугомонная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, не вставая с кровати.
Также Politeka писала, Дженнифер Лопес обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения.
А еще Politeka писала, что разгоряченная Дженнифер Лопес взбудоражила фантазии, украсив загорелый бюст очень необычно.