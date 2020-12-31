Жена хореографа и судьи "Танців з зірками" Влада Ямы Лилия удивила соблазнительным нарядом
Как передает Politeka.net, новым снимков она поделилась на своей страничке в Instagram.
"Смотрю в будущее. Живу настоящим", - сообщила она в подписи к посту и пообещала позже опубликовать видео.
На кадре Лилия предстала в сногсшибательном образе: стильное платье из кольчуги в камнях просто сияло на фоне новогодней елки. В руках она держала подарок, который возможно предназначается для ее звездного супруга.
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В комментариях под снимком они не скупились на лестные отзывы о внешнем виде Лилии.
"Какая вы красавица!", "Шикарная", "Лиля, ты шикарна, как всегда", "Красота аж страх, в принципе, как всегда Богиня", "Платье шикарное, ваша красота безумно красивая. С наступающим", - писали украинцы в комментариях под постом.
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