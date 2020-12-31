Вот это да!

Певец и тренер «Голоса країни» Олег Винник засветился на пикантных кадрах

Как передает Рoliteka.net, видео с певцом опубликовали на официальной странице проекта в Инстаграм.

«Удастся ли Олегу Виннику стать тренером-победителем одиннадцатого сезона Голос страны?», - сказано в подписи.

На кадрах Винник запечатлен в душе под струями воды.

Отметим, мнения относительно шансов Винника на победу разделились. Как нашлись те, кто не сомневается в этом, так и уверенные в победе других тренеров.

Но видео точно не оставило никого равнодушным. Кадры в Сети встретили весьма бурно.

«Извините, но это очень 🔥», «Вааааааауууу», «А без голого Винника никак?», «Олег лучший», «Нет слов», - пишут в комментариях.

Отметим, уже скоро на телеканале "1+1" стартует 11 сезон самого масштабного музыкального шоу "Голос країни", которое открывает новую страницу своей истории и выходит под названием "Перезагрузка".

Тренерами в этом сезоне стали украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, Надя Дорофеева, кторая с дебютным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam, артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

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