Актер "Дизель шоу" Егор Крутоголов показал новогоднее семейное фото и поздравил всех с праздниками

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм-страницу артиста.

На фото Крутоголов запечатлен рядом с женой Екатериной, старшим сыном Львом и маленьким Максом, которого артист держит на руках. Крутоголовы позируют в джинсах и праздничных красных свитерах. Только глава семейства надел темносиний свитер.

«Семья Крутоголовых поздравляет с наступающим 2021 всех хороших и добрых людей. Желаем вам всем встречать в 2021-м только хороших и добрых людей! Будьте здоровы, счастливы и насмешены! Будем встречать вместе с вами на ICTV и в YouTube на нашем канале! Мы сняли 5 часов новогодних номеров и музыки, так что присоединяйтесь!», - написал юморист.

Поклонники «Дизель шоу» благодарят артиста и также поздравляют его с Новым годом.

Как известно, Егор Крутоголов уже 13 лет счастлив в браке с Екатериной Крутоголовой. Пара воспитывает двух сыновей — десятилетнего Льва и годовалого Макса.

Отметим, в честь рождения второго ребенка Егор Крутоголов подарил жене роскошный автомобиль.

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов поразил внешностью в париках и без: "Заряжайтесь мощным позитивом".

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