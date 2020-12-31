Меган Маркл использовала своего первенца Арчи, чтобы хоть как-то превзойти свою соперницу Кейт Миддлтон
Об этом пишет Экспресс Газета.
Как известно, герцоги Сассекские выпустили свой первый подкаст для Spotify и на них сразу же обрушился гнев со стороны пользователей.
Главная неожиданность подкаста - на записи появился 18-месячный Арчи. Первенец Маркл и Гарри произнес свои первые публичные слова, пожелав всем счастливого Нового года.
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По словам экспертов, появление Арчи можно расценивать как попытку герцогов Сассекских обойти своих соперников по дворцу Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
В своем первом подкасте супруги показали все, на что способны, включив в эфир маленького сына. Но появление Арчи лишь взбесило слушателей. Герцогов Сассекских сразу же обвинили в двойных стандартах и лжи, поскольку ранее они обещали, что их наследник Арчи будет скрыт от публики, и тут же сделали обратное.
«Это так интересно, потому что поклонники Меган Маркл всегда говорят, что Кембриджи используют своих детей для пиара. Но разместить Арчи в подкасте — нормально?» — задаются вопросом инсайдеры.
В США также отреагировали на первый эфир герцогов и заявили. что Меган Маркл и принц Гарри предлагают своим слушателям банальные вещи, в отличии от герцогов Кембриджских.
"Кембриджи разговаривают с людьми, играя в бинго по Zoom или посещая рабочих во время поездки через сердце Великобритании. Сассексы же говорят с людьми через CNN, Time или через своих знаменитых друзей на Spotify, читая лекции страдающей публике из своего шикарного дома, предлагая банальности. Маркл попыталась превзойти Кейт Миддлтон, но с треском провалилась", - подчеркнула светский репортер Карли Смит.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют воссоединиться с королевской семьей.
Это, вероятно, произойдет в 2021 году, поскольку герцогам нужно будет присутствовать на дне рождения Елизаветы II в апреле, 100-летнем юбилее принца Филиппа в июле. Помимо этого, в Британии готовят открыть памятник, посвященный принцессе Диане.
Поэтому Маркл и Гарри придется некоторое время побыть в Британии.
Напомним, что Маркл с принцем Гарри решились на кардинальный шаг
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