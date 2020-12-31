Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян", порадовала поклонников пикантным образом

Как передает Politeka.net, жаркий снимок знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Деми довольно часто балует своих поклонниками откровенными, а временами даже очень, фотосессиями, чем собирает множество положительных отзывов.

На этот раз британская модель показала верх мастерства соблазна.

Расположившись на диване, Деми сделала возможным рассмотреть свои прелести со всех сторон, которые просто разрывали по швам обтягивающий купальник.



Остроты ее образу добавили высокие сапоги.





Ранее Роуз похвасталась снимком, на котором предстала без бюстгальтера, выставив напоказ свою шикарную грудь.

Единственным, что прикрывало ее внушительные формы была спортивна куртка.







Деми Роуз стала известна в Сети в возрасте 18 лет, когда опубликовала откровенные фото в Instagram. В настоящее время она заключила несколько модельных контрактов. У Роуз почти 9 млн подписчиков в соцсети.

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