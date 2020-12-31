Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, показала небольшой объем форм в глубоком декольте

Стройная красотка обладает небольшими формами, но от этого ее фигура такая уникальная и по-своему красивая, пишет Politeka.net.

Так, красотка предстала в тесном платье, из декольте которого, едва не выпрыгивала грудь. К тому же игривая бестия, погладила ладошкой свои прелести.

Бюст напоминал две сочные ягодки, которым хочется показаться наружу.

Завершили образ крупные серьги.

Звезда, казалось, была без макияжа, лишь помада отсвечивала на губах.

Модель внимательно смотрела из-под лба в сторону.

"Белла за кулисами", - подписано фото.

Данный кадр был обнародован в фан-группе знаменитости. Аккаунт только набирает популярность, поэтому публикации пока собирают немного лайков и комментариев.

"Принцесса", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид надела колготки и сапожки, а больше на ней ничего не было. Данный снимок опубликовали в одной из фан-групп звезды.

Белла позировала забравшись на деревянный, по всей видимости, перевернутый стол.

Красотка подогнула ножку, хвастаясь какая она стройная в длинном сапоге. Звезда слегка выгнулась, сидя в седле.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид вышла на улицу, где выпал снег. Звезда надела коротенький белый топик с красным акцентом.

Ткань оголила упругий животик, от которого нельзя было оторвать глаз. Сверху кокетка надела маленькую шубку, которую распахнула для эффектности.

Тесные джинсики обтянули упругие ягодицы.

Пользователи сети написали приятные сообщения в сторону звезды.

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