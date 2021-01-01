Американская фитнес-модель Соммер Рэй устроила жаркий отдых на пляже

Популярная красотка является одной из самых известных молодых фитнес-блогерш, а численность ее поклонников в социальной сети Инстаграм уже близится к двадцати шести миллионам. Девушка прославилась благодаря видео из спортзала и тренировкам на пляже.

Благодаря им Соммер смогла не только прокачать тело, но и привлечь внимание к своему образу жизни. Теперь красотка часами занимается на природе и хвастается трендовыми бикини. При этом нередко Рей показывает купальники собственного производства.

На фан аккаунте фанаты поделились кадром, на котором Соммер блистала в одном салатовом купальнике без принтов и лишних украшений. Девушки продемонстрировала также и подкачанные достоинства, намерено повернувшись к камере спиной:

«Красиво 😍😍; довольно жесткая 🔥; Снято 🔥; Рисует картину идеального отдыха; ты такой вдохновляющий и талантливый человек💛; Ты такая великолепная, Соммер, я надеюсь, что у тебя прекрасный день и хорошие праздники, я так тебя люблю, продолжай сиять 💛💛💛; твоя улыбка; Это 🍑 похоже на булочку».

Также мы писали, что на одном из кадров стройная девушка показала всю себя в одной сеточке – черном монокини. Наряд не только не смог прикрыть достоинства блондинки, но еще и выгодно подчеркнул подкачанные формы.

В своих тренировках Соммер делает упор на ягодицы, уделяет внимание бедрам, чтобы убрать «ушки», и постоянно увеличивает нагрузку, чтобы не набрать лишнего.

Напомним, фитнес-модель Соммер Рэй выпустила на свободу "крошек" в леопардовом белье

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Соммер Рей показала загорелое тело, извалявшись в песке

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Соммер Рэй ослепила своими прелестями в "кислотном" бикини