Солистки обновленного состава культовой группы ВИА Гра в оригинальных праздничных нарядах обратились к поклонникам

Ульяна Синецкая, София Тарасова и Ксения Попова трогательно поздравили фанатов с Новым годом, впечатлив своими яркими образами. Соответствующее видео появилось на официальной странице группы в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Дорогие друзья, поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам в этом году крепкого здоровья, прекрасных впечатлений и, конечно же, вдохновения. Любите друг друга, цените друг друга и берегите друг друга! Тепла вашему дому. Спасибо большое, что были с нами в этот непростой, но очень запоминающийся год! С Новым годом!», - произносят девушки.

При этом каждая из них одета в короткое платье разных цветов из материала, похожего на оберточную бумагу. Поклонники красоток не могли не обратить на это внимание, и сравнили певиц с подарками.

«С Новым годом! Желаю много новых песен, клипов, сьёмок, концертов и конечно же здоровья, любви и счастья!», «С новым годом, дорогие наши», «Классно, девченки с Новым годом красотульки, удачи вам и счастья в новом году», «С Новым Годом!!Желаю вам свершения всех намеченных целей, побольше концертов в этом году и конечно же новых песен и творческих успехов», «куколки любимые», «Че это их в подарочную упаковку завернули», - пишут люди.

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