Травести-дива Монро без стеснения показала, как на самом деле выглядит ее лицо

Шоувумен запечатлела процесс своего преображения во Львове и опубликовала видео на своей странице в соцсети "Инстаграм", сообщает Politeka.net. Она отправилась в салон красоты на прием к известному мастеру Роксане Кравчук без макияжа, надев клетчатую черно-белую рубашку, а макушку без парика спрятала под белой шапочкой.

В ролике заметно, что без косметики на лице Монро преобладают мужские черты, а бровей практически нет. В таком виде узнать звезду можно лишь благодаря ее фирменной улыбке.

"Наконец-то самый известный визажист Львова сделает из меня конфету, а не вот это вот пожеванное лицо", - отметила артистка, сидя в кресле перед зеркалом. В кадре можно заметить и саму Роксану, которая готовится к работе с клиентом. Позже Монро выложила в сториз видео процесса, в тот момент ее облик уже приобрел привычный вид, не в последнюю очередь благодаря яркой помаде с блеском. Визажист на кадрах подводит брови, нанося последние штрихи.

"Гений макияжа", - подписала короткий видеоролик Монро.

Ранее травести-дива необычно поздравила поклонников с Новым годом, она опубликовала фото из купе поезда, на котором предстала абсолютно без одежды. Монро легла на койку, прикрывшись простынью, а рядом на столике приготовила к празднику маленькую бутылочку шампанского.

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