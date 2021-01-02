Меган Маркл и принц Гарри потерпели фиаско с новым проектом

Об этом пишет издание Express.

Как известно, герцоги Сассекские записали свой первый подкаст и даже задействовали в нем своего сына Арчи.

Однако, пользователи социальных сетей не оценили старания Маркл и принца Гарри, чей проект с треском провалился.

Первый подкаст герцогов Сассекских оказался всего на 17-м месте в своей категории, хотя Меган Маркл и принц Гарри подобрали довольно подходящую тему для общественности. Выпуск они посвятили знаменитостям-активистам, которые в 2020 году проявили себя наиболее ярко, и в эфире звучали голоса таких известных людей как Элтон Джон и телеведущий Джеймс Корден.

Более того, слушатели не только не оценили первый подкаст герцогов, но и обвинили их в лицемерии. Сперва супруги утверждали, что даже после бегства из дворца стремятся к приватности, но для поднятия своего рейтинга готовы использовать даже маленького Арчи.

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Монарх в новогоднем поздравлении призвала верить в лучшие времена, когда мы все снова сможем быть вместе. И на праздничной открытке она отметила аккаунты принца Чарльза и Кейт Миддлтон.

Но некоторые пользователи в Instagram возмутились тем, что в поздравлении не нашлось места Меган Маркл и принцу Гарри.

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