Известная российская актриса Кристина Асмус показала в сети, что получила в подарок на Новый год
Как передает Politeka, снимок, который вызвал бурное обсуждение среди фолловеров, она разместила на своей странице В Инстаграм.
На фото, счастливая Асмус сидит под елкой с коробкой, в которой находится множество бутылочек хлоргексидина. Это антисептик, который используют для дезинфекции.
Стоит отметить, что в условиях пандемии это очень нужная вещь.
"А что вам подарили на Новый год? 😂😂😂🛍", -спросила Кристина у поклонников.
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Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное и рассказывать, какие подарки получили в новый год.
"Хлоргексидинушка подъехал😁 классная штука, кстати👍🔥 С новым годом, Кристина! Пусть у тебя всё сложится хорошо💐",
"Кристина,с новум годом тебя и с наступающим Рождеством",
"Прикол", "Гарик задарил?",
"При всём уважении, я столько не выпью😆",
"Ваш подарок никто не переплюнет",
"Сейчас в аптеку нет смысла идти, да?😆",
" До сих пор не верю, что вы им умываетесь",
"Тоже самое", пишут в сети.
До этого мы сообщали, что Кристина Асмус ошарашила кадрами, на котором видны «последствия» Нового года.
«Доброе утро. Как дела?» - поинтересовалась она у поклонников.
На снимке можно заметить растрепанную и помятую Асмус, которая с «размазанным» лицом и шляпой Деда мороза якобы только проснулась. При этом себе на лоб актриса приклеила стикер со временем – 21:00.
Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.
Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".
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