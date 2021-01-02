Артистка показала, что ей подарили

Известная российская актриса Кристина Асмус показала в сети, что получила в подарок на Новый год

Как передает Politeka, снимок, который вызвал бурное обсуждение среди фолловеров, она разместила на своей странице В Инстаграм.

На фото, счастливая Асмус сидит под елкой с коробкой, в которой находится множество бутылочек хлоргексидина. Это антисептик, который используют для дезинфекции.

Стоит отметить, что в условиях пандемии это очень нужная вещь.

"А что вам подарили на Новый год? 😂😂😂🛍", -спросила Кристина у поклонников.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное и рассказывать, какие подарки получили в новый год.

"Хлоргексидинушка подъехал😁 классная штука, кстати👍🔥 С новым годом, Кристина! Пусть у тебя всё сложится хорошо💐",

"Кристина,с новум годом тебя и с наступающим Рождеством",

"Прикол", "Гарик задарил?",

"При всём уважении, я столько не выпью😆",

"Ваш подарок никто не переплюнет",

"Сейчас в аптеку нет смысла идти, да?😆",

" До сих пор не верю, что вы им умываетесь",

"Тоже самое", пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Кристина Асмус ошарашила кадрами, на котором видны «последствия» Нового года.

«Доброе утро. Как дела?» - поинтересовалась она у поклонников.

На снимке можно заметить растрепанную и помятую Асмус, которая с «размазанным» лицом и шляпой Деда мороза якобы только проснулась. При этом себе на лоб актриса приклеила стикер со временем – 21:00.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда