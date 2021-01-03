Украинская певица Таисия Сватко, которую прозвали тайной женой Олега Винника, заворожила новогодним образом

В социальной сети "Инстаграм" появилось фото красотки с лицом Таюне (под таким псевдонимом выступает артистка), передает Politeka.net. Несмотря на то, что кадр сделали при помощи фотошопа, поклонники восхитились красотой и обаянием звезды. Пост сопроводили тематическими тэгами, среди которых "молодая волчица".

На обработанном изображении Таисия появилась возле наряженной елки в кружевном платье из полупрозрачной ткани и с роскошной многоуровневой укладкой волос. Девушка взяла бокал с шампанским и полуобернулась к камере, погладив свою стройную талию свободной рукой. Желтые гирлянды на заднем плане придали кадру особенного новогоднего колорита.

Пользователи сети рассыпались в комплиментах в адрес Таюне, похвалив ее талант:

"Красотка, принцесса, звездочка, вы королева, солнышко, цветочек, ангел"; "Она как принцесса"; "красавица очень сильно вас люблю"; "Таюсечка, вы такая красавица, просто не то что королева красоты, Таисия, вы - богиня".

Ранее Сватко на своей странице в "Инстаграм" выложила фото с вручения премии «Песня года», по такому случаю артистка нарядилась в длинную черную юбку с посадкой на талии и прозрачную красную кофточку, под которой сверкнул черный лифчик.

Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".

Как сообщала Politeka, Олег Винник получил знак свыше и предупредил о важных переменах: "Бог мне дает...".

Также Politeka писала, что мускулистого Винника засняли в душе во всей красе, у "волчиц" праздник: «Ой, господи! Олег Анатольевич!».