Украинская певица Таисия Сватко, которую прозвали тайной женой Олега Винника, заворожила новогодним образом
В социальной сети "Инстаграм" появилось фото красотки с лицом Таюне (под таким псевдонимом выступает артистка), передает Politeka.net. Несмотря на то, что кадр сделали при помощи фотошопа, поклонники восхитились красотой и обаянием звезды. Пост сопроводили тематическими тэгами, среди которых "молодая волчица".
На обработанном изображении Таисия появилась возле наряженной елки в кружевном платье из полупрозрачной ткани и с роскошной многоуровневой укладкой волос. Девушка взяла бокал с шампанским и полуобернулась к камере, погладив свою стройную талию свободной рукой. Желтые гирлянды на заднем плане придали кадру особенного новогоднего колорита.
Пользователи сети рассыпались в комплиментах в адрес Таюне, похвалив ее талант:
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"Красотка, принцесса, звездочка, вы королева, солнышко, цветочек, ангел"; "Она как принцесса"; "красавица очень сильно вас люблю"; "Таюсечка, вы такая красавица, просто не то что королева красоты, Таисия, вы - богиня".
Ранее Сватко на своей странице в "Инстаграм" выложила фото с вручения премии «Песня года», по такому случаю артистка нарядилась в длинную черную юбку с посадкой на талии и прозрачную красную кофточку, под которой сверкнул черный лифчик.
Напомним, что Таюне вышла из тени мужа и зажгла на сцене: "Рыбка золотая...".
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