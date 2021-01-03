Владимир Дантес поделился необычными фото с отдыха, куда отправился вместе со своей женой Надеждой Дорофеевой

Как сообщает Politeka.net, Надя Дорофеева и Владимир Днтес решили встретить Новый год как можно дальше от холодной Украины. Так, звездная семья в компании друзей отиправилась в Индонезию – на курортный остров Бали.

Парочка уже начала публиковать первые кадры из райского уголка в Instagram.

Вове не терпелось поделится снимками чарующей природы, что он успешно и сделал, правда, не обошлось без казусов. Так, он смутил снимком Будды, у которого из одежды вывалилось "хозяйство". Певец словно говорит: "вот мой размерчик". Но статуя представляет собой целую культуру, поэтому к снимку нужно относится с уважением и пониманием.

На других кадрах Дантес показал море, которое перед штормом посерело и только там, где светился солнечными лучами облачный разрыв, делалось голубее.

Сфотографировал певец и спрятанный в небольшой бухте тихий пляж, где уже разместились отдыхающие. Судя по всему это довольно высокий берег изрезанный множеством бухточек с чарующими пляжами, скалами, гротами и пещерами.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментариев под снимками, ведь их Дантес решил опубликовать в своем Instagram-Stories.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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