Звезда показала себя в разных образах

Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, показала свою шикарную фигуру в красивых нарядах

Звезда не зря считается одной из самых красивых женщин планеты, передает Politeka.net. У Калпо идеально все - ее формы просто притягивают взгляды в любом наряде.

Красотка решила показать несколько образов, в которых она сверкает своими совершенствами.

На одном из снимков Оливия шла по улице в коротком топике, который подпрыгнул на пышной груди и слегка оголив ее.

Кроме того, длина топика позволила полюбоваться упругим прессом и тонкой талией.

Модель надела и маленькую юбочку, обтянувшую ее округлые бедра.

Маленькая сумочка дополнила образ.

На других фото звезда также демонстрировала свои невероятные формы, которые достойны зависти.

"Хотела начать ленту 2021 года, добавив небольшое количество цвета, ведь это меня порадовало 😊 какой твой любимый образ 1–10?", - подписала снимки знаменитость.

За девять часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки много приятных сообщений.

"Безумно красивая", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что Оливия Калпо обязана своей красотой родителям: ее отец - итальянского происхождения, а у ее матери итальянские и ирландские корни. Оба являются профессиональными музыкантами и красотка с детства играла на виолончели.

В семье с будущей знаменитостью росли еще четверо детей.

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