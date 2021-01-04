Астролог Влад Росс озвучил прогноз на январь 2021 года



По словам специалиста, у многих людей на протяжении месяца будут появляться идеи и блистательные решения, однако воплотить их в жизнь будет очень сложно, поскольку Марс войдет в знак Тельца.

В связи с этим, астролог рекомендует продумывать каждый свой шаг прежде, чем предпринимать что-либо.



По словам эксперта, не исключено обострения конфликта на Донбассе, так как Марс обозначает агрессию и войну, а знак Телец связан с Украиной.

Росс отметил, что трудности настигнут Водолеев, Тельцов, Скорпионов и Львов. По его словам, в какой-то момент этим знакам Зодиака придется действовать импульсивно.

Сложной будет и вторая половина января. По словам астролога, запланированный локдаун значительно повлияет на внутреннее состояние людей и отразится на их поведении.

Одной из самых важных дат, астролог называет 13 января. Тогда произойдет новолуние, и этот день станет идеальным для выстраиваний планов.

Опасной датой будет 28 января. В этот день в 21:16 произойдет полнолуние, а 27-29 января могут негативно повлиять на ваше здоровье.

Росс советует следить за своим здоровьем, чтобы, в том числе, не заразится вирусом.



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