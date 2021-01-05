В Ужгороде 20-летняя мать родила сразу четверых малышей
Трое мальчиков и девочка появились на свет путем кесарева сечения на 30-й неделе беременности. Вес новорожденных - от 1260 до 1460 граммов. Такие роды на Закарпатье принимали впервые.
Об этом сообщает Репортер.
20-летняя мама Лариса сама с Тячевского района и последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением персонала медучреждения. Сейчас она подбирает имена для своих деток.
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Врачи уточнили, что во время операции медики применили уникальную технику "медленного кесарева" когда дети рождаются без вмешательств хирурга — через операционную рану самостоятельно, как во время естественных родов.
Кроме того, кесарево сечение было проведено уникальной методике местного акушера-гинеколога Руслана Федько, которая заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод.
Это позволяет родить детей "в рубашке", что практически исключает травматизацию центральной нервной системы (мозга) детей и является максимально бережным и экономным по отношению к хрупкому "недоношенному" организму детей.
"Уникальность этой операции в том, что третий плод в целом околоплодном пузыре был развернут из поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом околоплодном пузыре - это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал", - заявил акушер-гинеколог Руслан Федько. После такого хочется сказать: "Держись, папа".
Напомним, врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины.
Как сообщала Politeka, на Закарпатье от легочной болезни умер молодой блогер-комик.
Также Politeka писала, что в Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое озеро Украинских Карпат – Синевир.