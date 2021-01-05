В Ужгороде 20-летняя мать родила сразу четверых малышей

Трое мальчиков и девочка появились на свет путем кесарева сечения на 30-й неделе беременности. Вес новорожденных - от 1260 до 1460 граммов. Такие роды на Закарпатье принимали впервые.

Об этом сообщает Репортер.

20-летняя мама Лариса сама с Тячевского района и последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением персонала медучреждения. Сейчас она подбирает имена для своих деток.

Врачи уточнили, что во время операции медики применили уникальную технику "медленного кесарева" когда дети рождаются без вмешательств хирурга — через операционную рану самостоятельно, как во время естественных родов.

Кроме того, кесарево сечение было проведено уникальной методике местного акушера-гинеколога Руслана Федько, которая заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод.

Это позволяет родить детей "в рубашке", что практически исключает травматизацию центральной нервной системы (мозга) детей и является максимально бережным и экономным по отношению к хрупкому "недоношенному" организму детей.

"Уникальность этой операции в том, что третий плод в целом околоплодном пузыре был развернут из поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом околоплодном пузыре - это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал", - заявил акушер-гинеколог Руслан Федько. После такого хочется сказать: "Держись, папа".

Напомним, врач-хирург из Ужгорода Александр Данилюк спасал жизнь на востоке Украины.

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