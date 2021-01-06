Звезды не боятся идти навстречу экспериментам и умело поражают публику новыми образами
Чтобы разнообразить свои наряды и дополнить некоторые из своих образов, многие артистки надевают колготки в сеточку, с блестками и даже с футуристичными рисунками. По мнению некоторых знаменитостей, колготки-сетка, в частности, всегда будут на пике популярности. Представляем вашему вниманию топ-фото звезд, блиставших на публике с оригинальными колготками.
Тина Кароль часто меняет образы ради новых съемок. Чтобы подчеркнуть классические наряды и платья экстра-мини, певица часто надевает колготки в крупную и мелкую клетку. Стройная певица умело играет с образами, надевая дизайнерские вещи и позируя для модного глянца.
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Легендарная певица Мадонна на сцене не скромничает и любит подчеркнуть достоинства фигуры благодаря тесным комбинезонам, разноцветным колготкам и довольно открытым костюмам.
Недавно певица Ани Лорак также примерила колготки-сетку для своего выступления с новой песней на церемонии вручения "Золотого граммофона", поразив стройностью длинных ножек.
Снимаясь для мужского журнала, Анна Седокова также не стала скрывать свои формы и надела нескромное белье, дополнив дерзкий образ колготками в крупную сеточку.
Ксения Мишина во время участия в шоу "Танцы со звездами" блистала во многих нарядах, которые поразили публику. А благодаря колготкам в сеточку ей также удалось подчеркнуть идеальные изгибы.
Алина Гросу также, как и Тина Кароль, любит классический стиль в одежде, поэтому нередко дополняет тот аккуратными украшениями, стильными сумками, легким макияжем и колготками пастельных оттенков, колготки в сеточку и сблестками звезда зачастую сочетает со скромными однотонными нарядами.
Напомним, раздобревшая Алина Гросу наделала шуму появлением в латексном костюме
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