Влажная погода еще на некоторое время задержится в Украине
Свежий прогноз в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.
По ее словам, завтра, 6 января, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются на Севере, на крайнем Западе и на Луганщине.
В остальных регионах будет сухая погода.
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"Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2+6 градусов, на Востоке будет свежее, 0+3 градуса, на Юге будет по-весеннему тепло, +7+13 градусов", - продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.
Она также предупредила, что на Рождество, 7 января, мощный циклон охватит почти всю территорию Украины и зальет дождями с мокрым снегом.
"В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество в столицу также приедет циклон. Поэтому осадки, дождь и мокрый снег, ожидаются", - резюмировала авторитетный синоптик и добавила, что на Рождество на Западе ожидается похолодание.
Ранее мы рассказывали о возвращении лютых морозов в Украину.
По словам синоптиков, ближе к Рождеству погода в Украине кардинально изменится, поскольку в страну вернутся морозы:ночью столбики термометров могут опуститься до -10..-15 градусов.
"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", - предупреждали ранее эксперты.
Напомним, что оттепель до + 12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всего.
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