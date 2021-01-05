Влажная погода еще на некоторое время задержится в Украине

Свежий прогноз в своем Facebook обнародовала Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 6 января, осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются на Севере, на крайнем Западе и на Луганщине.

В остальных регионах будет сухая погода.

"Температура воздуха в Украине завтра будет колебаться в пределах +2+6 градусов, на Востоке будет свежее, 0+3 градуса, на Юге будет по-весеннему тепло, +7+13 градусов", - продолжила Диденко в свежем прогнозе погоды.

Она также предупредила, что на Рождество, 7 января, мощный циклон охватит почти всю территорию Украины и зальет дождями с мокрым снегом.

"В Киеве Сочельник обещает быть влажным, с небольшими осадками, на Рождество в столицу также приедет циклон. Поэтому осадки, дождь и мокрый снег, ожидаются", - резюмировала авторитетный синоптик и добавила, что на Рождество на Западе ожидается похолодание.

Ранее мы рассказывали о возвращении лютых морозов в Украину.

По словам синоптиков, ближе к Рождеству погода в Украине кардинально изменится, поскольку в страну вернутся морозы:ночью столбики термометров могут опуститься до -10..-15 градусов.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", - предупреждали ранее эксперты.

Напомним, что оттепель до + 12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всего.

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