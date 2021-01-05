Певица и ведущая из "Орла и решки" Регина Тодоренко и ее "сдувшийся" бюст неслабо взволновали публику

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда вместе с двухлетним сыном Майклом и мужем Владом Топаловым сейчас находится на отдыхе в Индонезии. Регина активно делится кадрами с роскошного курорта, в том числе демонстрирует стройную фигурку в купальниках.

Внимательные пользователи заметили, что у Тодоренко внезапно "пропал" бюст - мол, ранее красотка пленяла аппетитными формами, а теперь на их месте ничего нет. Фоловеры настолько жарко обсуждали пропажу, что Регина сорвалась.

"Поговорим о моей груди? По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно, грудь похитили инопланетяне 👽 Да, дорогие мои, так бывает, когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3го размера? 💪🏻😂", - иронично высказаласть певица в Инстаграм.

Оправдания артистки только подлили масла в огонь.

Стоит отметить, многие полагают, что резкое похудение Регины связано с участием в шоу "Ледниковый период" с его изнурительными тренировками и постоянными стрессами.

"нормальный вопрос! Где грудь, которая есть у каждой женщины, в том или ином размере... А тут вообще ее нет, тем более после грудного вскармливания...🤔"

"не хочу показаться злой ) но их вроде и не было, не поленилась пролистнула вниз ленту, ну как бы там видно что где они вроде есть не 3-й размер и там пушап, и есть фотки где их откровенно нет)"

"Так вы не были полной никогда 🤷‍♀️ неужели - 20 кг😳"

"😍 вы и так крутая!!!"

"Ох Регина, ох Регина опять провоцируешь публику, сейчас полетят огурцы и помидоры)))"

"Куда делась грудь? Ну зачем так? На всю страну и такое? 😂"

"В каком-то посте читала, что Топалову как раз и нравятся большие груди Регины..."

Напомним, Регину Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».

Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.