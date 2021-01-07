Украинская телеведущая Катя Осадчая позабавила поклонников забавным праздничным видео

Как передает Politeka.net, у себя в ТикТок красотка опубликовала ролик, на котором продемонстрировала мгновенное перевоплощение под рождественскую песню.

Осадчая сидела в раздевалке в маечке и шортиках. На видео звезда засветила разбитую коленку, которая, судя по всему, уже успела зажить. В руках у телеведущей был сапог. Она эффектно подкинула его вверх, а через секунду уже сидела в теплой зимней одежде. На телеведущей красовались куртка, белый шарфик и шапка, а также теплые штаны. Стоит отметить, что на Осадчей не было ни грамма косметики.

Этот трюк насмешил и позабавил поклонников Осадчей. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал звезду за внешний вид.

«Смешно! Надо повторить», «Никогда не считала ее красивой», «Очень круто», «Красавица», «Она очень красивая и духовно и морально и внешне. Супер женщина, жена. У каждого разные понятия о красоте», «Позитив. Аж снегом повеяло», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Катя Осадчая, как и ее муж Юрий Горбунов, активный пользователь сети Тик Ток. Она снимает забавные короткие видео, которые веселят ее фанатов.

Напомним, что Осадчая с неприличным декольте расцвела перед Саниной и толпой красавчиков-музыкантов: "Уже сегодня...".

Как сообщала Politeka, Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива...".

Также Politeka писала, что Осадчая прильнула к Горбунову, и поделилась откровением: «Сейчас получается чуть ли не раз в год».