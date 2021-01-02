Телеведуча Катерина Осадча здивувала розкішним вбранням, забувши про всякий сором

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу 1+1 в Instagram опублікований анонс наступного новорічного випуску програми "Світське життя", 37-річна ведуча якої вразила грамотно підібраним образом.

Так, Катерина з'явиться в ефірі в золотистому комбінезоні з неймовірно спокусливим декольте. Красуня без збентеження виставила напоказ ніжні лінії та округлості - якщо природа щедро нагородила, то не варто ховати таку красу.

Осадча прямо розквітла на кадрах - перед співачкою Юлією Саніною та красенями-музикантами.

"Вже сьогодні ти побачиш другий новорічний випуск @svitsketv о 23:15 на 1+1✨. На тебе чекають виступи гурту "Шпилясті кобзарі", які виконають україномовну версію Jingle Bells, The Hardkiss - власну інтерпретацію легендарного "Щедрика", а "Антитіла" зарядять усіх глядачів своїм колективним імунітетом", - йдеться в підписі.

Раніше ми повідомляли, під час анонсу першого новорічного випуску Катерина дивувала публіку змінами в зовнішності в довгій зеленій сукні. Багато хто тоді звернув увагу на її животик, припустивши, що зірка вагітна.

Чи то ракурс її трохи "повнив", чи то дійсно Осадча з чоловіком Юрієм Горбуновим намагаються приховати від публіки дещо цікаве.

"Схоже, у наступному році буде поповнення в сім'ї) 👍😍"; "Катю одягли так🎄, щоб знову заінтригувати глядачів🤰"; "Кіндер"; "Животик 😍"; "Стільки фільтрів що й не впізнати, не відразу зрозуміла що це Катя, 😁", - коментували в Мережі.

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