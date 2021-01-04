Телеведуча Катерина Осадча показала, як разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і кумами Настею Каменських і Потапом проводять перші дні 2021 року

Кадрами ведуча "Світського життя" поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Зірки вирушили на каток.

«У дитинстві батьки віддали мене на фігурне катання, досі шкодую, що ці заняття надовго не затрималися в моєму розкладі, музика і танці стали в пріоритеті. Але стояти, їздити і падати 😅 мене встигли навчити і це залишилося на все життя. ДО РЕЧІ, фігурного катання вчать дорослих і це ще одна моя мрія, після французької. Зараз виходить покататися чи не раз на рік», - написала Осадча.

Також вона показала, як катається на ковзанах поруч з чоловіком.

А ось Каменських прийшла на ковзанку без ковзанів. Зате вона озброїлася спеціальним "пінгвіном", якого використовують діти, коли вчаться кататися, і продемонструвала свою розтяжку.

Видовище повеселило присутніх, не стримався і Потап, голосно розсміявшись. А Осадча знімала те, що відбувається на телефон.

"Клааас! Краса", - чути коментарі за кадром.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року сімейна пара телеведучих Катерина Осадча і Юрій Горбкнов хрестили свого сина Івана, вибравши на роль хрещеного тата Олексія Потапенка.

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