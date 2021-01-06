Украинцам стоит готовиться к влажной погоде из-за деятельности циклона, который пришел из Европы
Об этом в своем Facebook рассказала авторитетный синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на Рождество циклон принесет в Украину дожди, мокрый снег и мощный ветер.
"Где будет выпадать мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега-водители, осторожно! Это больше всего касается западных областей, Винницкой области, вечером-Житомирщины и западных районов Киевщины", - предупредила синоптик.
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Диденко также отметила, что осадки завтра возможны на Востоке, в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.
"Температура воздуха в ночь на Рождество предполагается около нуля. Днем 7-го января ожидается +2+6 градусов, в южной части +5+12 градусов, на Западе и северо-востоке Украины 0+3 градуса", - продолжила синоптик в своем микроблоге.
Кроме этого, погода ухудшится завтра, 7 января, в Киеве, где Наталья Диденко прогнозирует температуру воздуха от +2 до +4 днем.
"В Киеве на Рождество будет идти дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет с востока, порывистый. Температура воздуха в столице ночью около нуля, днем 7-го января ожидается +2+4 градуса. Похолодание к "минусам" придет в Украину на следующей неделе, как раз на Маланки-Василия", - резюмировала она в свежем прогнозе погоды.
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По словам синоптиков, ближе к Рождеству погода в Украине кардинально изменится, поскольку в страну вернутся морозы:ночью столбики термометров могут опуститься до -10..-15 градусов.
Как отмечают специалисты, прохладная погода может задержаться в Украине где-то на неделю.
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