Волога погода ще на деякий час затримається в Україні
Свіжий прогноз у своєму Facebook оприлюднила Наталка Діденко.
За її словами, завтра, 6 січня, опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються на Півночі, на крайньому Заході та на Луганщині.
В решті регіонів буде суха погода.
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"Температура повітря в Україні завтра коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі погоди.
Вона також попередила, що на Різдво, 7 січня, потужний циклон охопить майже всю територію України та заллє дощами з мокрим снігом.
"У Києві Святвечір обіцяє бути вологим, з невеликими опадами, на Різдво у столицю також завітає циклон. Тому опади, дощ та мокрий сніг, очікуються", - резюмувала авторитетний синоптик та додала, що на Різдво на Заході очікується похолодання.
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За словами синоптиків, ближче до Різдва погода в Україні кардинально зміниться, оскільки в країну повернуться морози:вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10..-15 градусів.
"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15 градусів морозу", - попереджали раніше експерти.
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