Українці можуть по-тихеньку забувати про аномально теплу зиму
Такий прогноз погоди озвучив голова відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, передає ТСН.
За його словами, ближче до Різдва погода в Україні кардинально зміниться, оскільки в країну повернуться морози.
Білик також попередив, що вночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -10..-15 градусів.
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"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура опускатиметься до 10-15 градусів морозу", - озвучив синоптик невтішний прогноз.
Також Горбань попереджав, що найхолоднішими днями в січні будуть 26-27 січня, коли температура становитиме від -15 до -22 градусів.
Що стосується весни, то її початок буде морозним, сніжним і дощовим.
За словами Леоніда Горбаня, весна прийде в Україну у другій декаді березня. Справжнє тепло очікується лише в 20-х числах квітня, але воно буде недовгим. Знову зарядять дощі і похолодає.
Перша половина травня, як запевняє синоптик, тепла і з дощами, у другій половині два тижні спеки і сухо, до кінця місяця прохолодніше, дощі.
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