Погода в Україні 6 січня Здивує громадян, від недавніх злив з дощами практично не залишиться і сліду

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Трохи затриматися опади на сході України. Зокрема, вони пройдуть на Закарпатті. Інших чекають хмарність і від 4 до 6 тепла. Після заходу сонця буде від -1 морозу до 3 тепла.

Без опадів залишаться жителя північної частини країни. Тут стовпчик термометра покаже 1-6 тепла, а вночі місцями заморозки. У Чернігівській області вони досягнуть -4 морозу. Інших чекають від 0 до 2 тепла.

У Києві та передмісті сьогодні буде сильна хмарність і близько 2-7 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять менш комфортні -2 + 1 градус.

Центральні регіони сьогодні також чекає Сильна хмарність і» комфортні " 4-6 градусів за Цельсієм. Погода вночі проявить характер у вигляді -2 + 3 градусів.

Найтепліше сьогодні буде на півдні України, де повітря прогріється до 8-13 тепла. Після заходу сонця показник впаде до 0-4 зі знаком "плюс".

Прохолодніше всього буде на Сході, де українцям прогнозують 1-5 тепла, а вночі від -1 до -3 морозу.

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