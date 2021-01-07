Звезды ради привлечения внимания привыкли менять образы на более смелые и открытые

Хитом среди привычной одежды знаменитостей по-прежнему остаются наряды из кожи. Звезды стараются с умом подбирать наряды из данных изделий, не желая показать недостатки фигуры или переборщить с цветовой гаммой в своем образе. Представляем вашему вниманию топ-образом знаменитостей, которые блистали недавно в нарядах из кожи.

Специально для одного из выпусков шоу "Вечерний Ургант" певица Ани Лорак пришла в трендовом комбинезоне из кожи, окрашенной в изумрудный оттенок. Артистка блистала с наращенными волосами и вечерним макияжем.

Ким Кардашьян, которая по слухам американских СМИ намерена развестись с Канье Уэстом, также любит кожаные изделия. В изумрудном бикини в джакузи модель с пышными формами подчеркнула свои главные достоинства. Звезда, к слову, часто балует фанатов образами в одних бикини.

Регина Тодоренко, занявшая третье место в российском шоу "Ледниковый период", покоряла своим образом в одном из эфиров в бунтарском образе. Примерик кожаную куртку, Тодоренко зажигала с партнером и даже показала рисковый номер с воздушным шпагатом.

Тина Кароль появилась в кожаном платье оливкового цвета с пикантным декольте. Наряд принадлежит к коллекции украинского бренда The Coat известного дизайнера Кати Сильченко. В смелом и стильном образе певица появилась на съемках нового сезона шоу "Голос".





51-летняя артистка Дженнифер Лопес постоянно показывает фанатам, что возраст на нее не влияет и она может с легкостью превзойти даже 30-летних моделей. Во время рекламной фотосессии звезда впечатлила очень стильным образом в белье черного цвета.

Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".

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