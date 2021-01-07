Звезды ради привлечения внимания привыкли менять образы на более смелые и открытые
Хитом среди привычной одежды знаменитостей по-прежнему остаются наряды из кожи. Звезды стараются с умом подбирать наряды из данных изделий, не желая показать недостатки фигуры или переборщить с цветовой гаммой в своем образе. Представляем вашему вниманию топ-образом знаменитостей, которые блистали недавно в нарядах из кожи.
Специально для одного из выпусков шоу "Вечерний Ургант" певица Ани Лорак пришла в трендовом комбинезоне из кожи, окрашенной в изумрудный оттенок. Артистка блистала с наращенными волосами и вечерним макияжем.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Анджелина Джоли взбудоражила образом в белой пижаме, засветив свои татуировки: "Красота и соблазн сразу"
Игривая Каменских облачилась в латекс и соблазнила не только взглядом: «Ох, повезло Потапу!»
Родные сходят с ума от горя: на Харьковщине нашли тело 28-летнего парня, которого искали с декабря
Бывший муж Лорак встретился с их подросшей дочерью и показал, какой красоткой она стала: «Невероятно похожа на...»
Ким Кардашьян, которая по слухам американских СМИ намерена развестись с Канье Уэстом, также любит кожаные изделия. В изумрудном бикини в джакузи модель с пышными формами подчеркнула свои главные достоинства. Звезда, к слову, часто балует фанатов образами в одних бикини.
Регина Тодоренко, занявшая третье место в российском шоу "Ледниковый период", покоряла своим образом в одном из эфиров в бунтарском образе. Примерик кожаную куртку, Тодоренко зажигала с партнером и даже показала рисковый номер с воздушным шпагатом.
Тина Кароль появилась в кожаном платье оливкового цвета с пикантным декольте. Наряд принадлежит к коллекции украинского бренда The Coat известного дизайнера Кати Сильченко. В смелом и стильном образе певица появилась на съемках нового сезона шоу "Голос".
51-летняя артистка Дженнифер Лопес постоянно показывает фанатам, что возраст на нее не влияет и она может с легкостью превзойти даже 30-летних моделей. Во время рекламной фотосессии звезда впечатлила очень стильным образом в белье черного цвета.
Напомним, Ани Лорак перестаралась с занятиями в спортзале, поклонники недовольны: "С вашей пятой точкой...".
Как сообщала Politeka, Лорак внезапно набрала в весе, певица показала округлившийся живот.
Также Politeka писала, что кучерявая Ани Лорак распахнула курточку и заставила сердца мужчин биться чаще