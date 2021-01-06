Известный украинский ведущий Владимир Остапчук рассказал, планирует ли детей со своей новой женой Кристиной Горняк

Так, шоумен в программе «Ранок з Україною» признался, что они обсуждали этот вопрос. При этом, пока ни о каких конкретных планах речь не идет.

«Я люблю своих детей. И, конечно, нам хотелось бы еще деточек, но это когда Бог даст. Тем не менее мы об этом серьезно говорили. Это нормально для молодой пары», - рассказал ведущий.

Как известно, у Остапчука уже есть двое детей от предыдущего брака – 7-летняя Эмилия и 2-летний Эван. При этом, из-за конфликта с бывшей женой, от которой он ушел к Кристине, сейчас ведущий не видится с детьми.

Впрочем, ранее его дочка и сын уже успели познакомиться с новой возлюбленной папы. Остапчук утверждает, что Кристина якобы сразу нашла к ним подход.

«Кристина - мудрая женщина, она сразу нашла, чем заинтересовать детей. Эвана пока удовлетворяет просмотр мультиков или игра в «бибики». А с Эмилией они учатся играть на фортепиано или рисуют», - рассказал Остапчук.

Примечательно, что его бывшая жена обвиняет ведущего в неуплате алиментов, однако сам шоумен утверждает, что постоянно помогает детям и делает для них все возможное.

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