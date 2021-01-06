Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева удивила откровенным образом в поздравлении с Рождеством

Как сообщает Politeka.net, 47-летняя артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем она решила поздравить поклонников с приближающимся религиозным праздником.

При этом, на фото в посте Королева предстала в явно нерелигиозном наряде. Так, певица позирует в платье нюдового оттенка, который практически сливается с ее кожей. Наряд с открытыми плечами и глубоким декольте украшают стильные цепочки с кристаллами. Из-за оттенка платья кажется, что эти кристаллы – единственное, чем певица прикрывает грудь. Королева также закуталась в нежный розовый плед или очень свободную кофту.

Образ певицы дополняют роскошные локоны и макияж в спокойных тонах. Кроме того, Королева решила придать своим глазам яркости, подкорректировав фото в редакторе.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Классный фотошоп», «не классный. Кожу замылили, и на негритянку похожей сделали)», «Кукла. А у нас такие висюльки на люстре висели», «Ну, нельзя быть на свете красивой такой!», «Даже Фотошоп не испортил красоту», «Хороша, как всегда», «И даже линзы не помогают...Настьки в глазах», «Очень красиво, но перебор, как лет на 18», «Ну что можно сказать: это лучшее поздравление для всех мужчин», - пишут люди.

Отметим, что в прошлом году семью Королевой потряс резонансный скандал: выяснилось, что ее муж, стриптизер Тарзан, изменял певица с девушкой по имени Анастасия. Впрочем, певица решила простить нерадивого супруга и не разрывать с ним отношений.

Напомним, любвеобильный Тарзан страстно прижался к немолодой актрисе за кадром: Наташе Королевой пора переживать.

Как сообщала Politeka, муж Наташи Королевой Тарзан стянул штаны вместе с трусами, опозорившись новым фото.

Также Politeka писала, что Тарзан с усами напугал Королеву, певица отпрянула в ужасе: «Изменил на всю страну, а сейчас…».