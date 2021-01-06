Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, сразила наповал моложавой красотой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото возле елки. 46-летняя бек-вокалистка была одета в серебристый молодежный комбинезон и простую шапку. Белокурые волосы артистки аккуратно выглядывали из-под шапки.

Глядя на фото начинает казаться, что Таисия остановила время и осталась в 30-летнем возрасте. Иначе трудно объяснить ее моложавый вид и невероятную красоту.

«Сколько красивых, тёплых, искренних слов, пожеланий, подарков я получила от вас в мой День Рождения и получаю до сих пор! Благодарю каждого из вас, что не прошли мимо моего скромного праздника! Я и представить себе не могла, что придёт время, когда я не смогу каждого отблагодарить лично за тёплые поздравления, за драгоценное внимание ко мне... Я почувствовала такую Любовь и Уважение!», - написала Таюне под постом.

В комментариях красотке оставили массу восторженных слов и комплиментов.

«Нереально красивая. С Рождеством», «Самая лучшая», «Таюня, любимая наша! Наш цветочек! Мы Вас безмерно любим! Постоянно переживаем и радуемся за Вас искренне!», «Непревзойденная. С Праздником», «Безгранично любим!», «Тая какая Вы красавица», «Самая лучшая и несравненный цветочек», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таюне покорила яркой внешностью в уютном свитере: "Ангел невероятный".

Как сообщала Politeka, Таюне в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица".

Также Politeka писала, что тайная жена Винника сразила фигурой в розовом платье Барби: "Таюне, вы сама как...".