Украинская певица Таисия Сватко, которую называют тайной женой Олега Винника, сразила наповал моложавой красотой
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото возле елки. 46-летняя бек-вокалистка была одета в серебристый молодежный комбинезон и простую шапку. Белокурые волосы артистки аккуратно выглядывали из-под шапки.
Глядя на фото начинает казаться, что Таисия остановила время и осталась в 30-летнем возрасте. Иначе трудно объяснить ее моложавый вид и невероятную красоту.
«Сколько красивых, тёплых, искренних слов, пожеланий, подарков я получила от вас в мой День Рождения и получаю до сих пор! Благодарю каждого из вас, что не прошли мимо моего скромного праздника! Я и представить себе не могла, что придёт время, когда я не смогу каждого отблагодарить лично за тёплые поздравления, за драгоценное внимание ко мне... Я почувствовала такую Любовь и Уважение!», - написала Таюне под постом.
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Тайная жена Олег Винника в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица"
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В комментариях красотке оставили массу восторженных слов и комплиментов.
«Нереально красивая. С Рождеством», «Самая лучшая», «Таюня, любимая наша! Наш цветочек! Мы Вас безмерно любим! Постоянно переживаем и радуемся за Вас искренне!», «Непревзойденная. С Праздником», «Безгранично любим!», «Тая какая Вы красавица», «Самая лучшая и несравненный цветочек», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Таюне покорила яркой внешностью в уютном свитере: "Ангел невероятный".
Как сообщала Politeka, Таюне в полупрозрачном платье засветила достоинства фигуры: "Молодая волчица".
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