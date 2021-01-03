Українська співачка Таїсія Сватко, яку прозвали таємною дружиною Олега Винника, заворожила новорічним образом

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося фото красуні з обличчям Таюне (під таким псевдонімом виступає артистка), передає Politeka.net. Незважаючи на те, що кадр зробили за допомогою фотошопу, шанувальники захопилися красою і чарівністю зірки. Пост супроводили тематичними тегами, серед яких "молода вовчиця".

На обробленому зображенні Таїсія з'явилася біля вбраної ялинки в мереживній сукні з напівпрозорої тканини і з розкішним багаторівневим укладанням волосся. Дівчина взяла келих з шампанським і напівобернулася до камери, погладивши свою струнку талію вільною рукою. Жовті гірлянди на задньому плані надали кадру особливого новорічного колориту.

Користувачі Мережі розсипалися в компліментах на адресу Таюне, похваливши її талант:

"Красуня, принцеса, Зірочка, ви королева, сонечко, квіточка, ангел"; "вона як принцеса"; "красуня дуже сильно вас люблю"; "Таюсечка, ви така красуня, просто не те що королева краси, Таїсія, ви - богиня".

Раніше Сватко на своїй сторінці в "Instagram" виклала фото з вручення премії «Пісня року», з такої нагоди артистка вбралася в довгу чорну спідницю з посадкою на талії і прозору червону кофтинку, під якою блиснув чорний ліфчик.

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

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