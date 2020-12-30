Українська співачка Таїсія Сватко, яку називають таємною дружиною Олега Винника, убила наповал моложавою красою

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому показала свою точену фігурку у всій красі. Фото було зроблено влітку. 44-річна на той момент співачка позувала для знімка в короткій обтягуючій рожевій сукні. Наряд вигідно підкреслив форми Таюне, зробивши акцент на округлих стегнах і тонкій талії. Рожевий колір, в свою чергу, прекрасно гармоніював з білим волоссям співачки. З боку вона була схожа на ляльку Барбі.

В руках красуня тримала великий букет білих троянд.

"Літо для мене було щедрим на квіти! Але цей букет...", - заінтригувала підписом до фото Таюне.

У коментарях ефектній блондинці залишили масу слів захоплення.

"Букет з білих троянд, любов тут в кожній пелюстці», «ти божественна", " Таюне, Ви сама як квіточка. Дякую за таку класну атмосферу. Ви з Олегом найкращі. Тому квіти у вас повинні бути кращі!", "Така, як ви, гідна найкращого", "цей букет гарний як ви!", "Дуже красива дівчинка, будь мила щаслива», - пишуть користувачі Мережі.

Таюне довгий час називають таємною дружиною Винника, але пара свої стосунки не афішує. При цьому на сторінці у жінки багато спільних фото з чоловіком.

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

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