Скандальная российская актриса Кристина Асмус впервые после развода показалась на публике в компании бывшего мужа Гаррика Харламова

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась соответствующими кадрами в своем Инстаграм.

Как известно, прошлым летом российская звездная пара объявила о своем желании разорвать отношения. Они окончательно оформили развод в октябре и с тех пор не появлялись вместе, по крайней мере на публике. Однако, день рождения их общей дочери Насти заставил знаменитостей забыть о всех разногласиях.

В своем Инстаграм Асмус показала, как они отпраздновали семилетие девочки 5 января. На кадрах можно увидеть, саму Кристину, ее дочь в окружении родных и друзей, а также Харламова.

«Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни! Нас окружали только самые близкие и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти! Всю дорогу домой, дома потом и сегодня целый день мы только и обсуждаем праздник! Еле уснули вчера», - написала актриса.

На празднике она была в джемпере и длинной юбке цвета слоновой кости. На одном из видео они с Харламовым стоят совсем рядом.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать ее пост.

«Очень мило, не смотря на развод, вы вместе празднуете др дочери. Это дорогого стоит», «Хороший папа», «Кристина, вы прям намеренно машете рукой перед лицом Гарика... не хорошо!», «Ну и зачем было разводится, такое солнышко прибили», «Гарик как недоразумение...спортивка, кепка. К чему?», - пишут люди.

Напомним, беда у Кристины Асмус, все планы актрисы разрушил страшный диагноз: "Веселого тут мало…".

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