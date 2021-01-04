Вот это да!

Известная российская актриса Кристина Асмус огорошила поклонников словами о том, что из-за коллеги-актера, который заболел китайским вирусом, должна будет находиться на карантине

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

"Хочешь насмешить COVID? Расскажи ему о своих планах... 😭 Сегодня должен был состояться мой первый спектакль в этом году... Потрясающий пластический спектакль «Ревизор» в постановке любимого @sergey_zemlyanskiy 🚀 Но артист заболел ковидом... Также из-за другого заболевшего артиста отмена "Текста" 6 января и "Дачников" 8 января. Один из ребят написал в общем чате - у меня ковид, а у вас продолжаются новогодние праздники, не благодарите 😂😂😂", - говорится в сообщении.

При этом Асмус рассказала, что "веселого тут мало".

"Веселого тут мало, конечно... Но слава богу все проходит в лёгкой форме!! И главное всем здоровья!!! Берегите себя! Носите маски и не шатайтесь по невнятным местам", - резюмировала актриса.

Уточним, что на фотографии Асмус позирует возле коридоре отеля, элегантно посматривая в камеру.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

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