Вот это да!

Известная российская актриса Кристина Асмус ошарашила кадрами, на котором видны «последствия» Нового года

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Доброе утро. Как дела?» - поинтересовалась она у поклонников.

На снимке можно заметить растрепанную и помятую Асмус, которая с «размазанным» лицом и шляпой Деда мороза якобы только проснулась. При этом себе на лоб актриса приклеила стикер со временем – 21:00.

«Бедняжка», «Дела как помада, — везде, но не на месте!», «отлично выглядишь. Очень крутая фотка», «Кристина😪подавлена?», «думал, что плохо. Пока не увидел тебя», «с Гариком ты лучше выглядела», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская актриса Кристина Асмус восхитила поклонников новым чувственным образом с кудряшками

«Открою вам секрет - вчерашнюю серию «Золото Геленджика» мы снимали самой первой!! 💥😳 Страшно было всем. Страшно безумно. И количество факапов к началу съёмок просто зашкаливало допустимое 🙈 Первые съёмки длились почти сутки! Участникам было невероятно сложно», - говорится в сообщении.

Напомним, Асмус обескуражила внешностью в образе роковой брюнетки, экс-жену Харламова не узнать.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым решила избавиться от роскошных волос: "Самая неудачная...".

Также Politeka писала, что убитая горем Асмус откровенно рассказала о несчастье, смерть разлучила навсегда.