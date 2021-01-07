Тревел-блогерша Барбора Ондрачкова возмутила пользователей сети фотографиями из стран, которые посетила 2020 года

Так, она опубликовала фото с отдыха на роскошных курортах в Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, ОАЭ и на Мальдивах. Также блогерша показала, как обедает в лучших ресторанах Парижа, Копенгагена и Будапешта, пишет The Daily Mail.

Вечер на "надводной вилле" в Intercontinental, где она остановилась на Мальдивах, стоит $1442 (40 787 гривен).

Самый дешевый номер на курорте Пикколо Сант'Андреа, который Ондрачкова арендовала на побережье Амальфи в Италии предлагают за $695 на сутки. А стандартный номер в OneOnly Royal Mirage, где она останавливалась во время пребывания в Дубае, стоит $528.

"Мой 2020 год в двух словах. К счастью, в этом году удалось посетить 9 стран и 30 городов, даже несмотря на коронавирус", - подписала Ондрачкова подборку в Instagram.

Такое щегольство вызвало негативную реакцию. Люди комментировали, что на фотографиях нет ни одной маски и об "отсутствии уважения к человеческой порядочности".

"Должно быть приятно путешествовать по миру во время пандемии. эгоистичная Барбора", "Это настолько оскорбительно для медсестер, врачей и всех остальных, кто пытается пережить пандемию. А вы просто танцуете", - писали пользователи сети под ее постами.

Напомним, остановилось сердце именитого украинского комика и блогера.

Также Politeka писала, фитнес-блогер без лифчика поиграла своими упругими "кокосиками".