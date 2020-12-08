Популярна фітнес-модель Юлія мішура продовжує зводити з розуму українців
Нескромним кадром дівчина поділилася у своєму мікроблозі Instagram.
Юлія мішура як завжди відмовилася від ліфчика і зробила спекотне фото лише в одному білому топі.
Так, фітнес-модель вирішила, мабуть, в черговий раз похвалитися своїм розкішним тілом і формами, до яких вона прагнула за допомогою тривалих і важких тренувань в спорт-залі.
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На знімку можна побачити спокусливу Юлію Мішуру, яка в одному топі стискає руки, акцентуючи увагу на своїх пружних "кокосиках".
"Любов", " ні б взяти шпательок в руки і чоловікові допомагати з ремонтом!!! замість цього суцільна спокуса!!! І як тут ремонту закінчитися?", "Вечірній час не для ремонту", " і де ж Ви були 9 років тому?",- відреагували фанати на нескромний знімок фітнес-блогера.
Раніше ми розповідали, що українська фітнес-модель Юлія Мішура показала себе у всій красі і привітала всіх.
На одному з останніх фото Юлія позує в кофті, яку вирішила задерти по самий бюст. Образ дівчина доповнила трусиками, які можна помітити знизу.
Мішура не соромилася і хвалилася рельєфним пресом і пишним бюстом, який частково було видно. Завдяки цьому кадр вийшов досить провокаційним і спокусливим.
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