Дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, растрогала счастливым видом рядом с мужем и детьми
В социальноой сети "Инстаграм" появилось семейное фото певицы, которое произвело настоящий фурор, передает Politeka.net. Кристина Орбакайте запечатлена рядом с домом в светлой джинсовой куртке, белом топе и круглых очках под цвет волос. Ее муж Михаил Земцов сел рядом и взял на руки дочь Клавдию, глава семейства надел просторные черные штаны и стильную футболку с капюшоном.
В кадр также попал внук Пугачевой - Дени Байсаров. Он предстал в черной футболке и легкой куртке градинтной зеленой раскраски. Молодой человек дополнил свой образ солнцезащитными очками.
Пользователи социальной сети восхитились семейной идиллией и оставили в много теплых комментариев:
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"Дети похожи на отца"; "Ребята, вы классные! С Рождеством!"; "Красивая семья) особенно Дени🙌"; "Она что как мама будет до 70 лет рожать, у нее есть два сына"; "Милая, добрая семья! Приятно глазу!"; "Дени очень любит сестренку"; "А почему сын на Галкина похож? Или мне кажется?"; "У Вас такие дети красивые все! Нужно еще рожать))))))"; "Надо родить мальчика для мужа❤️"; "Обожаю тебя, Кристина"; "Супер фото ❤️"; "Милое фото 💕"; "Прекрасно видеть вас!! С Рождеством"; "Славные мои 😍❤️👏🙏💯🌹".
Напомним, что моложавая Орбакайте в тонком платье без лифчика произвела фурор: "Кристинка — само очарование".
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